Acordo por Marrony volta à pauta do Grêmio nesta 3ª e direção do Galo é direta em troca por JP; fase de Nacho freia negócio

Jean Pyerre está de saída do Grêmio e deve ser emprestado. A informação é do jornalista Vagner Martins, da Band. A relação entre clube e jogador deu uma boa abalada depois da final da Copa do Brasil. O 'camisa 10' amargou o banco de reservas na segunda partida contra o Palmeiras, em São Paulo. Pra piorar, o pai do atleta detonou a postura de Renato em um vídeo vazado nas redes sociais.









Nesta última semana, Romildo foi além e formalizou uma proposta por Claudinho, alvo antigo do Grêmio no mercado de transferências. A oferta incluía uma troca por Jean Pyerre + uma quantia não revelada em dinheiro. A informação foi divulgada pelos jornalistas Danilo Lavieri e Jeremias Wernek, do ‘UOL’. O Tricolor teria recebido uma recusa imediata do Red Bull, que não deve vender o ‘camisa 10’.

O Galo também teria entrado na parada por JP, que já foi especulado em clubes como Palmeiras e Fluminense. Nesta 3ª (6), o repórter Lucas Tanaka, de BH, trouxe novas informações e negou que o Atlético tenha interesse pelo meia. O jornalista ainda frisou que a equipe de Cuca não pensa em usar o atacante Marrony como uma espécie de ‘moeda de troca’. O jovem, vale ressaltar, teve seu nome ventilado no Grêmio.

Os portais ‘GZH’ e ‘ESPN’ deram a notícia do suposto interesse do Grêmio em primeira mão. Embora Marrony não tenha conquistado muito espaço, o atacante é jovem, pode ganhar ainda mais chances com a comissão técnica de Cuca e tem um potencial gigantesco para ser negociado com um time do exterior. O gastou quase R$ 25 milhões para tirar o jogador do Vasco em 2020. Sendo assim, a troca entre os dois atletas não deve ser firmada.

Números de Marrony pelo Atlético:

44 jogos

9 gols