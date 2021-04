Acordou tarde: por que Pocah foi eliminada do BBB 21?

A música de Zeca Pagodinho, “Camarão que dorme, a onda leva”, poderia ser a trilha sonora de Pocah no BBB 21. A cantora conquistou o coração dos fãs por agitar as festas com danças e comentários para lá de engraçados. Mas, só isso não é suficiente para vencer o reality. Por outro lado, a artista conquistou o apelido de “dorminhoca” e foi eliminada nesta quinta-feira (29) com 73,16% dos votos, em uma paredão disputado contra Gil e Camilla. Confira abaixo alguns dos motivos.



Foto: reprodução



1. “Quem dorme não joga”: Omissão e “pipocagem”

Durante um jogo da discórdia, Tiago Leifert chegou a afirmar que “Quem dorme não joga”, frase considerada pelos brothers como uma indireta para a funkeira. Afinal, durante a dinâmica das segundas, ela pouco entregava. Dificilmente se pronunciava e precisava ser pressionada pelo apresentador.

Nos demais dias da semana, o público via o mesmo acontecer: a cantora normalmente alternava entre momentos de sono e de bronze e era considerada uma “planta” por muitos telespectadores.

2. “Cúmplice” da exclusão? O público não esquece

Assim como a Arthur, Pocah construiu uma aliança com Karol Conká, Projota e Nego Di, grupo, que logo nas primeiras semanas, revoltou o público por excluir e tecer comentários ofensivos contra Lucas e Juliette.

Com a eliminação dos brothers, a cantora construiu uma amizade com o crossfiteiro. Porém, ter só um aliado no jogo não é suficiente. A artista até tentou se aproximar de Carla, Camilla, e João, mas era somente uma questão de tempo para que se tornasse alvo de votos.



3. “Online” para brigas: confrontos com Gil e Juliette

Apesar da fama de “dorminhoca”, a carioca estava bem acordada quando o assunto era tretar com outros integrantes do top5. Durante a primeira montagem de pódio do jogo da discórdia, Gil a deu a placa de “não ganha” para a funkeira, que decidiu tirar satisfação com o pernambucano após a dinâmica.

Os dois acabaram se exaltando, e a briga teve direito a berros e xingamentos. Já na reta final do jogo Juliette ficou bastante ofendida com um voto que recebeu da sister, a qual tentou se explicar para a advogada. Mais uma vez, a conversa acabou em gritaria.