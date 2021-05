“Acreditamos que ele vai continuar no São Paulo”: Casares bate no peito e garante permanência de atacante ‘sensação’

O torcedor do São Paulo não consegue mais esconder a empolgação pelo momento que seu time vive. Com um futebol bonito, marcação sólida e os resultados sendo alcançados, o Tricolor é um dos destaques do futebol sul-americano. Na ponta da tabela do seu grupo no Paulistão, o clube do Morumbi também domina a situação na Copa Libertadores.









Nem mesmo a insana maratona de jogos está deixando o São Paulo menos intenso. Mesclando veteranos e garotos, Hernán Crespo consegue dar o balanço perfeito para que a equipe não sinta o ritmo elevado de jogos. Na última quinta-feira (29), o Rentistas, do Uruguai, foi mais uma vítima do impiedoso Soberano, que venceu por 2 a 0 e aumentou a série de vitórias.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc



Com 100% de aproveitamento na Libertadores e com a classificação para a próxima fase do Paulistão encaminhada, o São Paulo pretende manter atletas que são considerados importantes para Crespo. Um deles é o jovem Galeano, que pertence ao Rubio Ñu, do Paraguai. Emprestado até o fim de 2021, a permanência do jogador é prioridade e a diretoria está confiante.

“Não tenho dúvida de que o Galeano vai continuar no São Paulo. Saímos na frente discutindo, abrimos os números, e ele passa a entender essa dinâmica da gestão. Acreditamos que ele vai continuar no São Paulo”, disse Julio Casares, presidente do São Paulo, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (30), que completou:

Será que teremos GALEANO pro clássico? — VAMOS, SÃO PAULO ���� CRESPANIZADO (@V_SaoPauloFC)

April 30, 2021





“O São Paulo trabalha para que todo grande jogador permaneça, e com o Galeano não será diferente. Vamos estabelecer nosso investimento dentro das nossas condições”, concluiu. Para adquirir o jogador em definitivo, o Tricolor terá que desembolsar US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões), ainda podendo dividir o pagamento em duas parcelas de US$ 500 mil (R$ 2,7 mi) em 2022.