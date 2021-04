Acusada de roubar neta, Eva é obrigada a prestar contas à Justiça · .

Eva (Ana Beatriz Nogueira) entrará em desespero ao receber uma intimação em A Vida da Gente. A mãe de Ana (Fernanda Vasconcellos) precisará prestar contas à Justiça por ter falsificado documentos e registrado Júlia (Serena e Vitoria Lovatel) como legítima herdeira. Ela, porém, ganhará um aliado improvável –Lúcio (Thiago Lacerda) lhe estenderá a mão na novela das seis.

Com medo de perder o dinheiro que a tenista recebia dos patrocinadores, a mulher pagou uma traficante de crianças para alterar os registros de nascimento da neta nos capítulos anteriores do folhetim de Lícia Manzo. Rodrigo (Rafael Cardoso), no entanto, entrou com um processo para desmascarar a megera e alterar a certidão da criança.

Por conta das mentiras, a antagonista interpretada por Ana Beatriz Nogueira será intimada a comparecer diante de um juiz nas cenas que serão exibidas no próximo dia 15. “A senhora está bem?”, questionará Lúcio, ao ver a jararaca virar vários comprimidos de tranquilizante de uma vez só em um encontro casual dos dois na cantina do hospital.

“Como é que eu posso estar bem? Como se não bastasse a punhalada que eu levei pelas costas, agora eu recebo isso aqui. Uma ordem judicial, o senhor acredita?” reclamará Eva. “Só porque eu quis ajudar a minha filha. Infelizmente, ela não está aqui neste momento para me defender. Eu fiz o que qualquer mãe faria, protegi a coisa mais importante para mim neste mundo”, acrescentará.

O neurologista pedirá para dar uma olhada no papel. “Pelo que estou entendendo aqui, é uma acusação de parto suposto. Por registrar a filha da Ana em seu nome”, observará o médico. “Exatamente. E quer saber? Eu faria a mesma coisa se fosse preciso. Eu faria qualquer coisa pela minha filha”, esbravejará a empresária.

Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente

Beco sem saída

O médico afirmará que Eva precisará da ajuda de uma advogado para, ao menos, abrandar a sua pena. “Infelizmente, o único que eu conheço é o canalha do meu ex-marido. Outro que me apunhalou pelas costas”, disparará a víbora, que foi deixada a pão e água por Jonas (Paulo Betti) depois de um conturbado divórcio.

“Não se preocupe. Eu posso indicar alguém de extrema confiança. Então, tente se acalmar e tome mais um pouco de água”, surpreenderá o profissional de saúde, que conquistará de uma vez por todas a confiança da mãe de Manuela (Marjorie Estiano).

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

