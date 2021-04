Adecco anuncia 131 vagas de emprego em TODO BRASIL

A Adecco anuncia oportunidades de emprego para TODO BRASIL. As vagas estão disponíveis para diversas regiões do país, e disponibilizam vários benefícios aos seus contratados. Os interessados devem seguir as orientações e critérios, a seguir! Veja como se inscrever e demais informações pertinentes!

Adecco anuncia vagas de emprego pelo país

São 131 vagas de emprego abertas para várias localidades do país. Há funções com contratação efetiva e oportunidades para programa de Estágio na Adecco. As chances anunciadas estão sujeitas a alteração, em razão do contrato imediato. Os cargos disponíveis são:

Estágio em Administração;

Ergonomista;

Assistente Administrativo;

Assistente Social SESMT;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Médico Assistencial;

Especialista de Treinamento e Desenvolvimento;

Analista de Comunicação e Marketing Sr;

Enfermeiro;

Operador de Enchimento de Gases;

Estágio em Ciências Contábeis;

Analista Imobiliário;

Assistente Fiscal;

Analista de Mobilidade Pleno;

Gerente Comercial de Área;

Técnico de Manipulação Jr;

Farmacêutico;

Operador 1;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Analista de LGPD.

Há outras oportunidades em demais cargos. Essas vagas são as principais que a Adecco anuncia em sua página de seleção. Veja, a seguir, como efetuar sua inscrição e garantir seu emprego com carteira assinada!

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades que a Adecco anuncia, podem acessar o site de inscrição, selecionar uma das chances com carteira assinada e cadastrar currículo! O sistema é bastante intuitivo e, através da página, você pode conferir todos os detalhes disponíveis para participar do Processo Seletivo!

O Grupo Adecco é liderança no mundo, em Recursos Humanos, com atuação em vários países por meio de mais de cinco mil escritórios, de modo a proporcionar, todos os dias, milhares de empregos. A empresa é integrante da lista 500 da Fortune Global. Além disso, está cotada na bolsa de Zurique. Se você também quer fazer parte dessa equipe de sucesso, siga as orientações da página de cadastro e atualize seu currículo!

