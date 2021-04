Adecco oferece 151 vagas de emprego para TODO BRASIL

A Adecco oferece várias oportunidades de emprego pelo país. São 151 vagas de emprego para TODO BRASIL. A empresa está contratando profissionais para complementar a equipe de colaboradores. Veja, a seguir, como se candidatar a uma das vagas abertas pela Adecco!

Adecco oferece mais de 150 vagas de emprego pelo país

São 151 vagas de emprego anunciadas pela Adecco, com faixa salarial compatível com o mercado. Os contratados terão benefícios como refeitório e vale-transporte. As oportunidades divulgadas são para os cargos, a seguir!

Analista de Laboratório;

Estagiário;

Analista de Garantia de Qualidade;

Costureiro Industrial;

Ajudante de Produção;

Especialista Fiscal;

Engenheiro Sênior;

Assistente de Facilities;

Team Leader de Operações Logísticas;

Estágio Técnico;

Auxiliar de Produção – Empacotador;

Ajudante Carga e Descarga;

Auxiliar de Produção – Operador de Processos Acabados;

Assistente de Recursos Humanos;

Técnico de Enfermagem;

Assistente de Pátio e Portaria;

Operador de Empilhadeira;

Coordenador de Produção Pintura;

Coordenador de Sistemas de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente;

Técnica de Manutenção em Campo;

Analista de Marketing Digital;

Analista Contábil Pleno;

Assistente Administrativo;

Coordenador de Departamento Pessoal;

Analista de Planejamento Jr.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas que a Adecco oferece, devem acessar a página de inscrição, escolher uma das oportunidades e cadastrar currículo atualizado. A empresa está contratando profissionais que queiram crescer em conjunto!

