Ademir é sincero sobre possível acerto com Palmeiras: “Estou no caminho certo”; negociações seguem nos bastidores

A torcida do Palmeiras vive um misto de sentimentos com o time. O clube foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil recentemente, mas em contrapartida perdeu as finais da Supercopa do Brasil para o Flamengo e, na sequência, foi derrotado pelo Defensa y Justicia-ARG na decisão da Recopa Sul-Americana. As cobranças foram inevitáveis.









Apesar do elenco considerado bom, a necessidade de reforços se faz notória em meio à maratona que o Verdão enfrenta. Com jogos em um intervalo de 72 horas, poupar os titulares se tornou recorrente. Devido ao tempo curto para treinos, Abel Ferreira não consegue desenvolver um plano de jogo. Na última sexta-feira (16), a derrota no clássico gerou protestos.

Ainda falando sobre reforços, o Palmeiras encaminhou uma proposta para o atacante Ademir, do América-MG. Aos 26 anos, o jogador é um dos destaques da equipe mineira e despertou o interesse do Alviverde Imponente. Com a ‘novela’ ainda andamento, o jogador afirma que está focado no Coelho, mas que fica feliz em saber do desejo do Verdão.

“A minha cabeça está boa, tranquila. Fico feliz por saber que estou no caminho certo, mas meu foco é no América. Estou focado aqui, em ajudar o clube. Sou muito grato ao clube, à torcida, a todos que me apoiaram desde que eu cheguei. Meu foco é aqui e estou muito feliz de estar aqui”, disse Ademir em entrevista ao SporTV.

As conversas entre Palmeiras e Ademir começaram há pouco mais de um mês e o atacante chegou a pedir para não ser relacionado em algumas partidas. Foi afastado pelo América e foi reintegrado após as tratativas não terem avanço. O interesse do Palmeiras ainda existe e o futuro do jogador segue incerto.