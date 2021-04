Adesão de Penedo ao CIGIP gera mais economia e eficiência energética, destaca Prefeito Ronaldo Lopes

Município ingressou no Consórcio Municipal para Gestão de Iluminação Pública

Os avanços no setor de iluminação pública em Penedo são claros. Vias e espaços públicos ganharam lâmpadas de LED, melhores do que as de vapor, e povoados que estavam às escuras estão sendo contempladas com melhorias na rede de energia elétrica.

Para ampliar a evolução nessa área, o Prefeito Ronaldo Lopes incluiu Penedo no CIGIP – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Iluminação Pública, entidade que reúne 82 municípios consorciados.

“O CIGIP é um consórcio que oferece apoio técnico e jurídico sobre questões relacionadas com a iluminação, seja de imóveis públicos ou da cidade e da zona rural, e isso é muito importante”, explica o gestor penedense, acrescentando a produção de projetos importantes para Penedo, através do CIGIP.

Visita técnica

“Na próxima semana, receberemos uma visita técnica sobre racionalização e economia de energia nas repartições da Prefeitura de Penedo, começando pelas Secretarias de Educação e da Saúde porque são as com maior número de imóveis e principalmente o SAAE, que é o nosso maior consumidor de energia elétrica”, acrescenta Ronaldo Lopes.

Além do foco na melhor eficiência energética, a adesão de Penedo ao CIGP também pode ressarcir o município em relação às cobranças indevidas por empresa fornecedora de energia, contestação que se estende aos períodos de gestão da Ceal, Eletrobras Alagoas e agora Equatorial Energia.

Todos esses pontos constaram na pauta da agenda de trabalho realizada ontem (segunda-feira, 19), em Maceió, três dias após os vereadores penedenses aprovarem o projeto de lei que autorizou o ingresso do município no consórcio intermunicipal.

Além do Prefeito Ronaldo Lopes, a reunião contou com a participação do técnico Everaldo Passos e Ricardo Araújo, que comandará a Superintendência de Iluminação Pública (SIP), setor cuja instituição será encaminhada à Câmara Municipal de Penedo.

De parte do CIGIP, o consórcio intermunicipal foi representado por seu presidente, Geraldo Filho (prefeito de Carneiros), e o superintendente Djalma Lira.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP