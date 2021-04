Adeus, Tinder! Séries da Netflix e Amazon trazem teste para encontrar alma gêmea · .

Imagine se fosse possível fazer um teste que aponta cientificamente quem é seu verdadeiro amor? Além de darem adeus ao Tinder, as pessoas saberiam com precisão onde encontrar sua alma gêmea para serem felizes para sempre. Este é o ponto de partida das séries The One e Soulmates, mas nem tudo são flores nas duas tramas.

Lançadas no Brasil com menos de um mês de diferença, as produções da Netflix e Prime Video, respectivamente, têm a mesma premissa. No entanto, desenvolvem seus enredos de maneiras completamente diferentes.

Dos criadores de Black Mirror e Stranger Things, Soulmates se passa 15 anos no futuro, quando é inventada uma forma de descobrir o par perfeito de cada indivíduo. Cada um dos seis episódios conta uma história diferente e mostra como o teste da alma gêmea impacta a vida dos personagens e seus relacionamentos. A série lembra bastante a trama de ficção científica da Netflix que reflete o lado negativo da tecnologia.

O drama traz uma visão meio pessimista e provoca uma reflexão: será que a ciência é mesmo capaz de dizer quem você deve amar? Além disso, mostra cenários que talvez as pessoas não imaginassem antes de se submeterem à análise. E se sua alma gêmea já morreu? Ou se ela for uma psicopata? E se você perceber que amava mais a pessoa com quem se relacionava antes do teste?

A produção é estrelada por nomes conhecidos do público, como David Costabile (Breaking Bad), Georgina Campbell (Black Mirror), Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Åkerman (Watchmen), Kingsley Ben-Adir (The OA), Sarah Snook (Succession) e Bill Skarsgård, intérprete de Pennywise em It – A Coisa (2017). Uma segunda temporada já foi confirmada pela Amazon.

É um ‘match’!

Já na série original da Netflix, o teste acaba servindo mais como um pano de fundo da história. Baseada no livro de John Marrs, a trama foca na trajetória de Rebecca Webb (Hannah Ware), fundadora da empresa bilionária The One que desenvolveu –em parceria com James Whiting (Dimitri Leonidas)– a tecnologia que permite encontrar a combinação perfeita por meio do DNA.

A vida da protagonista vira de cabeça para baixo quando ela passa a ser uma das principais suspeitas da morte de Ben Nasser (Amir El-Masry), com quem dividia o apartamento na época da faculdade e teve um rápido affair.

Nos oito episódios, a série mostra que Rebecca é capaz de tudo para fazer com que o teste funcione. Ambiciosa, ela rouba, chantageia, manipula e trai a confiança das pessoas mais próximas para alcançar o sucesso. Matar, então, não seria algo fora de cogitação para a empresária.

Enquanto a protagonista tenta se livrar da acusação de assassinato, a produção explora um pouco da vida de personagens que se submeteram ao teste. Policial que investiga a morte de Ben, Kate (Zoe Tapper) é surpreendida ao ser combinada com uma mulher, Sophia (Jana Pérez). Casado com Hannah (Lois Chimimba), o jornalista Mark (Eric Kofi Abrefa) entra em um impasse ao descobrir que sua alma gêmea é, na verdade, Megan (Pallavi Sharda).

Com poucas semelhanças e muitas discrepâncias, as séries conseguem prender o público de maneiras diferentes. Enquanto Soulmates traz uma reflexão sobre a interferência da tecnologia em algo tão simples como o amor, The One intriga e atiça a curiosidade com um “como e por que matou?”. A trama da Netflix ainda deixa um gostinho de quero mais no público.

Veja o trailer de The One:

Assista ao trailer de Soulmates: