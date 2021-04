Fernanda Gentil revelou que planeja ter filhos com a mulher, a jornalista Priscila Montandon. “É um plano nosso, que como vários foi adiado pela pandemia. Mas a gente não tem data nem momento certo, é só um assunto que é muito vivo aqui”, declarou a apresentadora do Se Joga, da Globo.

Mãe de dois meninos, a loira sonha com mais um herdeiro, mas o plano está na gaveta por enquanto. “Eu e Priscila temos em comum muitos conceitos, ideias, valores e princípios. Acho que isso conta muito na hora de decidir criar um filho junto com alguém”, explicou a jornalista à revista Crescer.

“E a melhor maneira de eternizar esse nosso encontro é deixando um individuozinho legal, bacana, do bem, com nossos valores e princípios neste mundo”, completou a comunicadora de 34 anos que casou em segredo com Priscila.

“Tenho muito orgulho de mim como mãe, por ser uma mãe real e não ideal. Não sou tão boa filha, tão boa mulher, tão boa amiga, tão boa profissional, como pelo menos me esforço para ser uma boa mãe. A maternidade é o maior legado que eu posso deixar e é ela que me desafia todos os dias”, definiu a ex-repórter esportiva da Globo.

“Ser mãe é ter seus limites testados, seu sono cortado, seus ouvidos treinados, sua força exausta, sua rotina remexida. E exatamente por tudo isso, é um renascimento em vida. Eu amo ser mãe porque, de todos os papéis que eu exerço, é o que mais me faz evoluir como pessoa, e só me faz porque desperta em mim o maior amor que eu poderia sentir nessa existência”, avaliou a mãe de Lucas, de 11 anos, e Gabriel, de quatro.

