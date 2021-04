Adidas e LEGO lançam tênis com as cores clássicas do brinquedo

A Adidas anunciou uma nova coleção de tênis em colaboração com LEGO. Batizada de ZX8000 Bricks, a linha apresenta seis pares inspirados nas cores primárias do popular brinquedo com peças de montar.

Diferente da versão multicolorida lançada em 2020, os novos calçados focam em uma das cores clássicas dos “tijolos”. No caso: preto, vermelho, amarelo, azul, verde e cinza.

Todas as opções de cores da linha ZX8000 Bricks reunidas.Fonte: Adidas/Divulgação

Segundo as informações, os tênis da nova coleção apresentam na parte superior uma malha combinada com sobreposições de camurça sintética. Para mais, o contorno do calcanhar em TPU simula a textura dos brinquedos.

“Esses calçados são uma lembrança do poder da criatividade, mostrando os elementos que tornam as peças de LEGO famosas em todo o mundo. Cores ousadas, blocos e diversão”, revela a descrição da linha.

Os novos modelos serão lançados em 7 de maio de 2021 no site da Adidas. Com numerações para crianças e adultos, cada par de calçados custará a partir de US$ 140 – cerca de R$ 750.

Para celebrar o lançamento da coleção ZX8000 Bricks, a LEGO publicou um vídeo apresentando o “processo de fabricação” dos tênis:

Antiga parceria

A parceria entre a LEGO e a Adidas começou em setembro de 2020. As duas companhias se uniram para lançar a coleção A-ZX Series que envolve vestuário, acessórios e outros modelos de calçados inspirados nas pequenas peças.

Anteriormente, a fabricante de brinquedos dinamarquesa fez parcerias com outras marcas de roupas. Por exemplo, a Levi’s teve uma linha totalmente baseada nos famosos blocos coloridos em 2020.