Adoce seu dia: aprenda a fazer crepe argentino de doce de leite com sorvete de creme

Que tal preparar um doce hoje? O crepe argentino de doce de leite com sorvete de creme é uma ótima opção de sobremesa.

Foto: Divulgação / Finna





Como fazer o crepe argentino de doce de elite com sorvete de creme

Ingredientes:

– 1 ovo

– 1 xícara de chá de leite integral

– 2 colheres de sopa de óleo vegetal

– 1 xícara de chá de Farinha de Trigo (sem fermento)

– 1 colher de sopa de açúcar

– 1 pitada de sal

– Doce de leite a gosto

– Sorvete de creme a gosto

Modo de Preparo:

– Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador.

– Em uma frigideira antiaderente, coloque uma camada fina de massa e espalhe-a até cobrir toda a superfície.

– Depois que dourar, vire-a para dourar o outro lado.

– Retire-a da frigideira, recheie-a com bastante doce de leite e enrole-a.

– Sirva cada crepe com uma bola de sorvete de creme.

Tempo de Preparo: 30 minutos

Rendimento: 10 unidades

Para a receita ficar perfeita, veja algumas dicas.