Adolescente de 14 anos esconde câmera e filma abusos de pastor

Uma garota de 14 anos escondeu o aparelho celular que gravou, de forma escondida, os abusos sexuais de um pastor de Goiânia (GO) contra ela. O líder religioso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás. As informações são do portal UOL.

De acordo com a publicação, o vídeo mostra a adolescente na casa dela, onde o pastor pede um beijo para a adolescente, mas ela recusa. Ele insiste e ainda oferece dinheiro a ela. Em um outro momento, ele pede para a garota apagar as mensagens do celular.

“Deixa eu te dar um beijo bem gostoso. Você vai gostar”, disse o pastor. De acordo com o UOL, nas imagens é possível ver que ele se aproxima da adolescente, tenta abraçá-la e a beija

“Só um selinho. A gente vai começando devagarzinho, tá bom? Amém. Gostou?”, completa o homem, que não teve a identidade revelada. Segundo a apuração do UOL, o homem é casado.

No fim da gravação, ele pede para a adolescente não conte nada para mãe. De acordo com as investigações, a família da vítima há dez anos.

O caso foi denunciado na última terça-feira (20) na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, mas o vídeo foi gravado na semana passada. A mãe e a vítima já foram ouvidas. Ainda não há uma data para o depoimento do pastor.