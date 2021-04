Luan Santana já deu algumas “palhinhas” como ator nos folhetins da Globo, a exemplo da participação em Malhação: Sonhos (2014) que poderá ser vista mais uma vez nos próximos capítulos da “edição especial”. O cantor, no entanto, não esconde que está pronto para dizer “sim” a um convite da emissora para fazer uma novela até o fim.

“Com certeza. Adoraria um convite para atuar. Tive a experiência de apresentar o Só Toca Top ao lado de uma das maiores estrelas das telenovelas, a Fernanda Souza, e apresentar traz também um pouco de atuação. Ela me dava umas dicas. Foram bons tempos”, avalia o artista em comunicado enviado pela Globo à imprensa nesta segunda (12).

Ainda sem um papel para chamar de seu, o cantor deu o ar de sua graça no folhetim de Rosane Svartman e Paulo Halm para interpretar a si próprio durante um sonho de Mari (Maria Luiza). Ele dará conselhos para a jovem, que está dividida entre ficar com o namorado Franz (Ronny Kriwat) ou viver um novo e arrebatador romance com Jeff (Cadu Libonati).

“Foi a minha segunda participação em Malhação. Fiquei encantado com a Maria Luiza. A voz dela é suave, gostosa de ouvir, ela canta muito bem. Nossas vozes casaram de uma forma legal. Foi um momento singelo. A personagem estava passando por dificuldades e esse dueto foi especial”, elogia.

Ele lembra que também fez um som com o restante do elenco no intervalo das gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “A vibe da garotada era muito boa. Foi bem massa participar. Gostei muito. A gente ficou cantando e tocando”, pondera o galã.

Luan, no entanto, brinca que gostaria de voltar ao set de filmagens para viver uma pessoa diferente. “Seria uma honra ser convidado novamente para participar de alguma novela ou série. A arte da dramaturgia me encanta. É sempre uma experiência bacana e, apesar de [só] interpretar eu mesmo, dá aquela vontade de estudar para ser ator”, diz o músico.

