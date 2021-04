Adriano Imperador briga com namorada em hotel de luxo e termina relação; gritaria assusta hóspedes

O ídolo do Flamengo parece ter se envolvido em uma polêmica, nesta quinta-feira, no hotel de luxo onde está, no Rio de Janeiro. Após vender sua mansão por um valor astronômico e passar uma temporada no Grand Hyatt Hotel, na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa, Adriano teria discutido com sua namorada, recém-assumida, e terminado o relacionamento. A gritaria teria assustado outros hóspedes do local de alto padrão.

As informações são do portal Extra. Segundo pessoas que estavam no hotel, Adriano e sua namorada Micaela Mesquita teriam discutido e terminado a relação, que teria cerca de sete meses. A companheira do ex-atleta teria acesso livre ao quarto presidencial no hotel e estaria passado alguns dias com ele. Eles, inclusive, já foram namorados em 2015.

A modelo e cabeleireira chegou, na época, durante as idas e vindas, a se nomear como “a nova imperatriz”. De acordo com o site, a confusão seria por uma possível infidelidade de Adriano com outra ex-namorada, a Victória. Aos 39 anos, o campeão do Brasileirão de 2009 com o Flamengo vendeu sua mansão em março e estaria em busca de outra.