Adriano Imperador vai às lágrimas com presente simbólico de funcionários humildes de hotel: ‘Não precisava, muito obrigado’

Adriano Imperador sempre brindou seguidores com momentos engraçados. Desta vez, ele emocionou quem o acompanha nas redes sociais.

O ídolo do Flamengo publicou um vídeo em que ganhava um presente simbólico de funcionário de um hotel em que se hospedou. E foi às lágrimas.

