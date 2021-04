Adryelson, Dudu, Andrey e mais 2: Rueda mapeia mercado e transfer ban já é passado no Santos; Soteldo e Pituca deixaram lacunas

O Santos acertou a venda de Soteldo para o Toronto FC, do Canadá, por US$ 6 milhões (R$ 32,8M, na cotação atual), mas não ficará com o dinheiro na negociação. Sendo assim, o Peixe está livre do transfer ban da Fifa e volta a ficar liberado para fazer contratações.









“Independentemente da liberação do transfer ban, a gente vem olhando o mercado desde o início. A gente já tem uma série de jogadores que estavam no nosso radar. Agora, é a hora de negociar, conversar. Repito: dentro da possibilidade financeira do clube. A gente não vai começar a pensar do zero, a gente já tem uma lista”, explicou Rueda, em coletiva.

Entre os jogadores estudados, dois ganharam ênfase neste último mês: Dudu, do Botafogo-SP, e Andrey, do Vasco. A chegada da dupla é improvável, já que o atacante da equipe de Ribeirão Preto também está na mira do Palmeiras, que deve desembolsar R$ 2 milhões no negócio – segundo o jornalista Jorge Nicola.

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



O meia do Vasco, por outro lado, deve acertar sua renovação na Colina. Andrey era um dos pedidos de Ariel Holan, que pediu demissão do Peixe nesta última semana. Em março, o setorista Lucas Musetti, da Gazeta, colocou 3 nomes no radar do Santos: Thonny Anderson (acabou trocando o Red Bull Bragantino pelo Bahia), Adryelson, zagueiro do Sport, e Danielzinho, do Bahia.

Rueda também ressaltou que o Santos irá esperar a definição de um novo técnico para buscar mais reforços, mas que ele será apenas mais uma parte do processo.