Adversário do Inter na estreia da Libertadores virou freguês de times da segundona do Paulistão, mas venceu ‘base poderosa’ em excursão

Em busca do tricampeonato da Conmebol Libertadores, o Internacional inicia a sua caminhada no torneio continental nesta terça-feira, às 19h15, diante do Always Ready (BOL). O ESPN.com.br faz cobertura do tempo real, com vídeos, da partida.

O adversário da estreia do Colorado não poderá contar com a sua maior arma: a altitude de mais de 4 mil metros.

Por infringir as normas da Conmebol, o Always Ready foi impedido de atuar no Estádio Municipal de El Alto, com altitude de 4.150m. Por conta disso, o duelo desta terça acontecerá no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, com 3.600m de altitude.

Apesar dos brasileiros historicamente sofrerem com a altitude, parece que o Internacional não enfrentará um grande adversário tecnicamente.

Neste início de 2021, o Always Ready veio ao Brasil para uma maratona de amistosos e não teve grande desempenho mesmo contra equipes sub-20 e times da Série A2 do Campeonato Paulista.

Os bolivianos obtiveram apenas uma vitória, diante do Santos, por 2 a 0. Além disso, houve fois empates (1 x 1 com o Palmeiras sub-20 e com o time principal da Inter de Limeira). O Always Ready sofreu outras derrotas para a Portuguesa (2 x 0), Audax (1 x 0) e Atibaia (3 x 0).

Apesar de demonstrar fragilidade no Brasil, o Always Ready ainda conta com uma altitude considerável em La Paz e é o atual campeão boliviano, algo que não acontecia desde 1957.

A última vez que o time esteve na Conmebol Libertadores aconteceu na temporada 1968, mas caiu na fase de grupos e não venceu nenhuma partida.