AeC anuncia vagas de emprego em Governador Valadares

A AeC anuncia vagas de emprego na região de Governador Valadares, em Minas Gerais. As oportunidades são para ingressar na equipe de Atendente de Telemarketing da empresa. Se você gosta de tecnologia e pessoas, sem dúvidas se identificará! Veja todas as informações divulgadas aqui, no Notícias Concursos!

AeC anuncia vagas de emprego para Atendente de Telemarketing

A AeC é uma empresa voltada para o setor de tecnologia. Atuando há quase 30 anos no ramo, ela auxilia as organizações de diferentes setores e tamanhos a conquistarem uma melhor experiência aos seus clientes.

Nesta semana, a empresa divulgou oportunidades para o setor de Atendente de Telemarketing. As chances são destinadas a pessoas que, assim como a AeC, gostam de tecnologia e de trabalhar com pessoas! Ao todo, são 10 oportunidades para o setor! Os contratados irão receber, além da remuneração, benefícios adicionais oferecidos pela AeC:

Assistência Odontológica;

Assistência Médica;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Vale Alimentação;

Auxílio Creche;

Home Office.

Vale lembrar que esses benefícios variam de acordo com o modelo de trabalho dos colaboradores. A empresa conta com oportunidades para atuar In Office ou Home Office. Para que consiga trabalhar em Home Office, é necessário que os colaboradores tenham acesso à banda larga.

A definição do modelo de trabalho irá ocorrer durante a seleção dos novos colaboradores, levando em consideração outros fatores, como o número de vagas para o modelo e os requisitos para segui-lo. Mas em ambos modelos de trabalho, a carga horária é meio período, contando com diversas faixas de horários.

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe, os interessados deve participar do Processo Seletivo, que está disponível no site, clicando aqui. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas a qualquer momento. A AeC anuncia vagas de emprego e está em busca de profissionais competentes e responsáveis!

Quer saber mais sobre vagas de emprego? Acompanhe as atualizações diárias do Notícias Concursos!