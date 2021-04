Afogados quebra sequência de vitórias do Náutico no Pernambucano

Em jogo entre dois times da ponta de cima da tabela do Campeonato Pernambucano, Náutico e Afogados ficaram no empate por 2 a 2 nesta segunda-feira. O resultado nos Aflitos manteve o Náutico na liderança da competição, com 22 pontos. O Afogados segue em quarto, agora com onze pontos somados.

O Náutico começou a partida com agressividade e logo abriu o placar, com Vinicius aproveitando cruzamento de Rafinha aos 7 minutos. Mesmo atrás, o Afogados não sentiu o golpe e logo empatou a partida, com Jordan aos 14 minutos.

Novamente aproveitando cruzamento de Rafinha, foi a vez de Wagner Leonardo subir para cabecear para o gol de Léo e devolver a vantagem ao Náutico, aos 18 minutos. Já no final do primeiro tempo, o Afogados mostrou força novamente e chegou ao empate com cobrança de falta do zagueiro Gabriel Gonçalves, contando com desvio na barreira.

O segundo tempo da partida seguiu sendo muito movimentado pelas duas equipes, mas desta vez a pontaria dos atacantes não funcionou e o placar seguiu o mesmo até o fim do jogo.

O próximo desafio do Náutico no Campeonato Pernambuco é o clássico contra o Sport, neste domingo às 16 horas (de Brasília). A partida será realizada na casa do Sport, a Ilha do Retiro. No mesmo dia e hora, o Afogados recebe o tradicional Santa Cruz, que ainda luta por uma caga na próxima fase da competição estadual.. O jogo acontece no Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo, o Vianão.