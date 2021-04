O Barcelona desperdiçou a grande chance da temporada até aqui em LaLiga. Jogando no Camp Nou, foi derrotado, de virada, para o Granada por 2 a 1 e jogou fora a chance de assumir a ponta do campeonato.

Os culés até saíram na frente com gol de Messi, mas levaram a virada e viram o Atlético de Madrid manter a ponta. Por conta da derrota, os jornais espanhóis não perdoaram e detonaram a atuação dos catalães.

O jornal Sport, da Catalunha, frisou os erros defensivos que levaram à virada, chamou de ‘imperdoáveis’ e lamentou a chance desperdiçada de assumir a liderança.

“Oportunidade perdida. Passo atrás inesperado. O Barcelona não poderia falhar se quisesse completar sua ressurreição. E ele fez. A equipe do Barça não conseguiu vencer o Granada no Camp Nou e não conseguiu atacar a liderança de LaLiga que tanto desejava e perseguia”, começou por afirmar.

“Uma desastrosa segunda etapa impossibilitou os catalães de enfrentarem as cinco ‘finais’ restantes da competição da regularidade na posição privilegiada mais alta da classificação”.

Já o jornal As utilizou de uma metáfora para citar a chance desperdiçada pelo Barça de assumir a liderança do Campeonato Espanhol: ‘Granada afogou o Barcelona na costa’.

“A vitória do Granada no Camp Nou por 2 a 1 é uma bomba que muda o cenário de uma liga que parecia planejada para entrar em seus últimos cinco jogos com o Barcelona liderando a tabela após completar uma reviravolta sem precedentes, que afundou no momento menos esperado”.

Por fim, o Mundo Deportivo, assim como os outros, chamou de ‘gigantesca decepção’ a partida dos comandados por Ronald Koeman, que não abraçaram a chance de tomar a liderança do Atlético.

“Uma oportunidade de ouro incrivelmente perdida pelo Barça, que esteve prestes a tomar a liderança, mas que parou em uma derrota totalmente imperdoável para o Granada. A equipe de Koeman perdeu contra uma equipe que havia vencido na Copa com uma reviravolta heroica nos últimos segundos e não depende mais de si mesma, pois enfrenta não só o Atlético, mas também o Real Madrid“.

Com a derrota, o Barcelona estacionou nos 71 pontos e se mantém em 3º. O clube catalão segue a dois pontos do líder Atlético de Madrid, que tem 73. As duas equipes se enfrentam daqui a duas rodadas, no Camp Nou.