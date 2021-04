Age of Empires 4 revela novas civilizações, campanha e gameplay

A Microsoft já tinha prometido que 10 de abril seria um dia cheio de novidades para os fãs de Age of Empires, e ela estava certa! Hoje ela transmitiu um evento focado majoritariamente em Age of Empires IV e finalmente mostrou um pouco mais de seu gameplay e recursos.

A convite da produtora, assistimos antecipadamente ao vídeo e conferimos uma apresentação com Adam Isgreen, o Diretor Criativo da franquia, acompanhado por Quinn Duffy, o diretor do jogo, e Philippe Boulle, o chefe de narrativa, que gentilmente nos mostraram as novidades. Confira a seguir tudo que foi exibido de novo!

Novas civilizações a caminho

O evento já começou com tudo revelando que uma das novas civilizações jogáveis de Age of Empires IV será o Delhi Sultanate, ou Sultanato de Déli. Seu maior atrativo são os seus grandes elefantes de batalha que causam um grande estrago no campo de batalha, servindo de montaria às tropas.

A seguir, a civilização chinesa assumiu os holofotes mostrando um pouco mais de sua arquitetura única e imponentes exércitos em ação. Tinha até fogos de artifício rolando na ação enquanto o poderoso exército mongol atacava de forma voraz! Com o gameplay capturado em vídeo já na engine real do jogo, ficou claro que estamos diante de um dos jogos de estratégia mais belos já feitos!

As batalhas de Age of Empires nunca foram tão grandiosas quanto as que veremos agoraFonte: Relic Entertainment

Um gostinho da campanha inglesa

Além das novas civilizações, também pudemos dar uma olhadinha em uma das quatro novas campanhas que estarão presentes na versão final do jogo com a revelação da Norman Campaign (A Conquista Normanda).

Ela começa em 1066 e retrata um dos momentos mais importantes da história inglesa, quando o exército de Guilherme, o Conquistador, conquistou o país, justamente a última invasão com êxito da Inglaterra, que foi atacada por todos os lados, o que deve render missões bem empolgantes.

Age of Empires IV terá quatro novas campanhas, e hoje foi revelada a campanha da Conquista NormandaFonte: Relic Entertainment

Novidades para as Edições Definitivas da trilogia

Com o lançamento bem sucedido das Definitive Edition de Age of Empires I, II e III, a Microsoft quer tornar a sua Defitive Collection ainda melhor através de uma série de atualizações. No nosso inverno de 2021 será lançada a segunda expansão de Age of Empires II, chamada Dawn of the Dukes, e mais tarde neste ano também serão adicionadas ao jogo as aguardadas batalhas históricas cooperativas.

Já no próximo dia 13 de abril, Age of Empires III terá uma gigantesca atualização com a adição da Civilização dos Estados Unidos, disponível gratuitamente por tempo limitado para quem completar os desafios do jogo, mas ela também estará à venda na Steam e Microsoft Store. Mais tarde neste ano ainda serão mostradas as civilizações africanas que estão a caminho de Age III conforme a equipe trabalha em uma expansão totalmente inédita!

Também teremos grandes atualizações para as Definitive Editions da série ao longo de 2021Fonte: Relic Entertainment

Ainda não há uma data exata de lançamento marcada para Age of Empires IV, mas já sabemos que ele será lançado simultaneamente em todo o mundo ainda este ano com versões para Windows 10, Xbox Game Pass no PC e Steam.

Um beta fechado também será anunciado em breve, e nós mal podemos esperar para ver como o belo gameplay mostrado na apresentação vai se comportar ao vivo quando estivermos controlando as nossas tropas de verdade. O que você achou das revelações do evento de hoje? Como está o seu hype para o jogo? Comente a seguir!