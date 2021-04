Agência Digital oferece vagas em diferentes áreas

A Raccoon, uma das maiores agências digitais do Brasil, está com diversas vagas de emprego para as mais diversas áreas diversas. As contratações vão de encontro com o crescimento da empresa, que bateu seu recorde de faturamento em 2020, apesar de todas as incertezas causadas pela pandemia de Covid-19. Agora, o objetivo é continuar crescendo ainda mais de maneira saudável, sempre com foco em melhorar a qualidade dos serviços.

Neste sentido, há chances para posições nas áreas de social media, inbound marketing, tecnologia, comunicação, negócios, recursos humanos e financeiro. Inicialmente, os contratados trabalharão de forma remota devido à crise sanitária que assola o Brasil.

Além das vagas para efetivos, estudantes podem se candidatar para posições de estagiários de Data & Analytics, Design & UX/UI, Marketing de Conteúdo, Marketing Digital, Recursos Humanos, Social Media, Tech Dev & Engineering e CRO, CRM ou SEO e, ainda, de jovem aprendiz. Esta última, aliás, exige que os candidatos tenham entre 18 e 24 anos e disponibilidade para estudar no centro de educação de jovens e adultos (CEJA).

É importante notar que os requisitos variam de acordo com a posição desejada e, claro, com a área de atuação. A lista completa de vagas está disponível na seção “Trabalhe Conosco”, disponível no site da empresa.

Esta é uma excelente oportunidade para quem busca recolocação profissional ou deseja ingressar no mercado de trabalho, uma vez que a empresa conta com uma carteira recheada de grandes clientes, como Natura, Leroy Merlin e Estácio.

Como concorrer

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis e integrar o time da agência, que não para de crescer, devem acessar o endereço https://raccoon.ag/trabalhe-conosco/ e se cadastrar.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a inúmeros benefícios, como: