Agências da Caixa registram filas em dia de saque do Auxílio Emergencial

As agências da Caixa Econômica Federal estão registrando um dia cheio nesta sexta-feira (30). É que essa é a data em que se iniciam as liberações dos saques do Auxílio Emergencial. Os próprios agentes do banco dizem que esperavam por filas nesses locais.

De acordo com imagens que circulam pela imprensa, é possível ver grandes filas nas portas de agências de cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, outras cidades do interior de vários estados também estão nesta mesma situação.

Nesta sexta (30), a liberação dos saques só está acontecendo para os informais que nasceram no mês de janeiro. Então se um trabalhador se inscreveu via aplicativo ou estava no Cadúnico, mas nasceu em outro mês, não adianta ir tentar tirar o dinheiro agora porque não vai conseguir.

De acordo com a Caixa, as agências estão abrindo às 8h e devem seguir abertas até às 13h. No entanto, não precisa ter pressa par ir para esses pontos físicos. Isso porque os agentes precisam atender todo mundo que chega na fila independente do horário do fim do atendimento.

Apesar da abertura do período de saques, o Governo orienta que a melhor maneira de mexer no dinheiro do Auxílio Emergencial é mesmo usar o aplicativo do Caixa Tem. Isso porque as pessoas podem acabar evitando filas e aglomerações neste momento da pandemia do novo coronavírus.

Antecipação

Pelo calendário inicial de saques, a liberação dos pagamentos não iria acontecer agora. A ideia do Governo era fazer isso apenas daqui a 15 dias. No entanto, muita gente fez pressão para que a Caixa adiantasse esse processo para ajudar as pessoas a pegarem o dinheiro mais rápido.

Como se sabe, a liberação do Auxílio Emergencial acontece primeiro de maneira remota para os informais. Então neste primeiro momento, esses trabalhadores só podem mexer no dinheiro via aplicativo do Caixa Tem. Só depois é que essas pessoas podem tirar o dinheiro.

É por isso, aliás, que há uma preocupação com as pessoas mais humildes. É que boa parte dessas pessoas não conseguem ter acesso a um dispositivo com conexão de internet. E sem isso, fica impossível pegar o dinheiro do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

Filas por Auxílio

Embora a Caixa indique que o melhor caminho é evitar ir para as agências físicas, em alguns casos as pessoas precisam se deslocar até lá. Quando há um bloqueio no aplicativo do Caixa Tem, por exemplo, a única chance de resolver a situação é indo até o banco.

Por isso, os agentes da Caixa esperam que os próximos dias sejam cheios mesmo com o escalonamento de pagamentos para os informais. Isso porque além desses trabalhadores que estão indo sacar o dinheiro, há ainda os trabalhadores que precisam resolver outras questão que possuem relação com o Auxílio Emergencial.

O Governo pagou cerca de R$ 8 bilhões no Auxílio Emergencial deste ano. Ao todo, o Palácio do Planalto pode usar até R$ 44 bilhões com esses repasses. Pelas contas do Ministério da Cidadania, isso vai ser suficiente para pagar pelo menos as quatro parcelas do benefício.