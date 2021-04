Agente de Advíncula vem a público por contrato no Rayo e direção do Grêmio é avisada; Boca, Inter e Flamengo estão no páreo

Renato teria pedido um volante (Thiago Santos), um lateral (Rafinha) e um movo ‘camisa 9’. Borré, Matheus Babi e outros atletas foram cogitados, mas não houve negócio com nenhum deles. O Grêmio também sonha com o retorno de Douglas Costa, que ainda não conseguiu sua liberação na Juventus. Nesta última semana, mais um nome entrou em pauta.

O lateral Luis Advíncula teria sido oferecido. A informação foi publicada pelo portal ‘Goal’, posteriormente confirmada pelo empresário do lateral-direito ao ‘Esporte News Mundo’. O agente Horacio Rossi, do Capital Group Sport Management, ressaltou que o negócio não avançou e parou por aí. O Boca, neste momento, é o clube mais próximo de um acerto com o atleta. Inter e Flamengo também foram citados.

A reportagem do Bolavip Brasil apurou que o nome de Advíncula sequer foi cogitado pela diretoria do Grêmio.

Foto: Paolo Aguilar-Pool/Getty Images



Advíncula também entrou no radar de algumas equipes da Premier League, como o Brighton. O lateral, que se tornou um dos símbolos da nova geração da Seleção Peruana, pertence ao Rayo Vallecano, da Espanha, e tem contrato até metade de 2022. O atleta, vale lembrar, já tem 31 anos.

Saídas do Grêmio em 2021:

• Pepê

• Vanderlei

• Lucas Araújo