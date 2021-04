Agente de Borré é direto em negócio no Galo e contato com Caetano é tornado público: “Tiveram a chance”, frisa representante; Europa vira prioridade

O Grêmio, concorrente do Atlético, já estuda outras possibilidades depois da recusa de Rafa Santos Borré, do River. O atacante esteve próximo de um acerto com o time de Renato, mas recuou e optou por permanecer na Argentina até receber uma oferta da Europa. O treinador Marcelo Gallardo assumiu, durante sua última entrevista coletiva, que teve participação na decisão final do colombiano. Cuca, enquanto isso, ainda está de olho no mercado.









“De acordo com as possibilidades que tem, é importante que esteja tranquilo. O jogador de futebol fica exposto a essas situações e tem que estar mentalmente muito sólido. É difícil, porque precisa jogar, por seu físico à prova, e se não está com cabeça boa pode ser contraproducente. Disse a ele para manter a calma, dentro do possível, e deixar as coisas acontecerem com naturalidade. River vai ser sempre uma possibilidade para ele, claramente”, frisou Gallardo.

O nome de Borré voltou a ser comentado no Galo depois da desistência do Grêmio. O repórter Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, contatou Rodrigo Caetano, André Cury (empresário do jogador) e um dos intermediários da carreira do atacante. O executivo do Atlético negou qualquer contato pelo artilheiro, enquanto que o agente garantiu que ter havido uma ligação e que teria explicado a situação de Rafael na Argentina.

Caetano, então, teria agradecido o contato, ressaltando, no entanto, que o Galo não poderia investir no goleador do River por ora. Por fim, um dos representantes de Borré se posicionou: “Pode se falar que Palmeiras e Grêmio tiveram a chance de fazer pelo caminho certo, mas optaram pelo errado. Não temos mais interesse em conversas. Foi muito desgastante e houve falta de respeito. Nem adianta qualquer clube brasileiro fazer uma oferta hoje. Ele vai priorizar a Europa”.

