Agente de Danilo repete discurso de M. Bivar e interesse do Sport é colocado na mesa: “Contrato acaba no fim do ano”; Inter não foi procurado

Marcelo Lomba levantou uma discussão gigantesca na reta final do último Brasileirão. O goleiro acumulou algumas falhas e muitos torcedores pediram a titularidade de Danilo Fernandes. Abel Braga não atendeu os pedidos e manteve o camisa 12 na equipe. Ramírez mal chegou e manteve a decisão do antigo treinador.









Danilo, aliás, viu seu nome ser especulado em várias equipes nesta janela. O Vasco teria demonstrado interesse na contratação do guarda-redes, mas o negócio não avançou e Vanderlei, ex-Grêmio, foi anunciado.

Na tarde da última 2ª (12), o repórter Lucas Collar, do ‘Vozes do Gigante’, informou que Danilo entrou na mira do Sport. O Leão estaria tentando repatriar o jogador, que teve uma excelente e marcante passagem por Pernambuco. O camisa 1 passou por uma recente cirurgia de correção de uma hérnia discal na coluna lombar e ganha um salário alto para quem não vinha jogando.

Foto: Jeferson Guareze/AGIF



O agente do atleta, depois de muitas especulações, decidiu se manifestar. Álvaro Cerdeira afirmou, à reportagem da ‘Revista Colorada’, que não foi procurado. O presidente do Sport, Milton Bivar, seguiu a mesma linha. Elogiou Danilo, mas disse que não procurou o Inter.

O contrato do paredão é válido até o fim de 2021.