‘Agente’ de Guzmán sente golpe e tenta melar ida ao Cruzeiro: “Está tudo fechado”, rebate empresário; meia assinará até 2025

Na semana passada, o Cruzeiro anunciava o meia Yeison Guzmán, considerado um dos melhores armadores da nova geração da Colômbia. O jogador de 23 anos deixa o modesto Envigado e assinará um contrato com a Raposa até o final de 2025. Com a ajuda de investidores, o time celeste pagará 1,2 milhão de dólares (R$ 6,7 milhões na cotação atual) por 80% do atleta.

EXCLUSIVA!⚠️ Yeison Guzmán é jogador do Cruzeiro!

— Gustavo Cândido (@gustavocndd)

Nesta temporada, Guzmán marcou quatro gols em 17 jogos. Ele foi alvo de outras equipes brasileiras como São Paulo, Fluminense e Grêmio. Para ter o jogador em definitivo, o Cruzeiro vai desembolsar US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) à vista, o que ajudou a ganhar a alta concorrência pelo meia.

A informação sobre o interesse do Cruzeiro em Guzmán e o acordo fechado foi dado em primeira mão pelo colega Gustavo Cândido, que mantém contato com o empresário do colombiano, Kormac Valdebenito.

Guzmán vai assinar contrato no Cruzeiro até dezembro de 2025 (Foto: Twitter Oficial / @EnvigadoFC)



No último fim de semana, o colega Adroaldo Leal, setorista do Cruzeiro na Rádio 98 FM, informou que “há um outro ‘agente’ do atleta, QUE NÃO PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO NENHUMA DAS PARTES, e que estaria insatisfeito e tentando melar a negociação”.

— Adroaldo Leal (@AdroaldoLeal)

O Cruzeiro deve depositar a primeira parcela à vista ainda nesta segunda-feira (19) ao Envigado. Segundo Gustavo Cândido, que entrou em contato com o empresário do meia, não há chance alguma de a negociação melar e Guzmán só aguarda na Colômbia por voos ao Brasil, que se tornaram escassos durante a pandemia de Covid-19.