Agente de T. Anderson bate na mesa por ‘chapéu’ do CAP no Vasco e não faz rodeios: “Não será usado no Red Bull”, informa repórter

Depois de algumas idas e vindas nos bastidores, o atacante Morato foi apresentado oficialmente pelo Vasco como o 5º reforço para a sequência da temporada. De acordo com o diretor de futebol Alexandre Pássaro, o jogador, de 28 anos, tinha outras oportunidades no mercado, mas optou pelo Cruz-Maltino. Na última 6ª (26), o Gigante apresentou o também ponta Léo Jabá, que estava no PAOK.









“Eu já vinha conversando com Pássaro. Não foram poucas especulações. Não tinha lógica chegar com um problema e encontrar no DM logo na chegada. Isso foi bem esclarecido. Estou aqui, estou bem, preciso de alguns dias treinando com a galera para conhecer o elenco mais a fundo e estrear em breve. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, não tem muito o que dizer sobre isso, não”, pontuou Morato.

Além de Morato, o Vasco também está de olho em Thonny Anderson. O meia tem uma boa relação com o atacante recém-apresentado no Gigante e teria entrado na mira do Athletico. O jornalista Juliano Lorenz, do portal ‘Trétis’, informou que o negócio não evoluiu. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Alaece Dias. O agente indicou que um possível acerto com o Furacão será “difícil de acontecer”.

O representante do meia também foi contatado pelo ‘Atenção Vascaínos’ há algumas semanas e negou que tenha recebido qualquer consulta do Gigante. Thonny foi revelado pelo Cruzeiro e é o autor do gol mais rápido da Arena do Grêmio. Os rumores aumentaram de um suposto interesse do Cruz-Maltino cresceram ainda mais depois do comentário deixado pelo atleta no post de Morato no Instagram: “Vasco”.

Thonny seguirá disponível no mercado, já que não será usado no RB Bragantino. O contrato é um dos mais longos do elenco e tem duração até o fim de 2024. O valor de mercado do meia, segundo alguns sites especializados no assunto, está avaliado em € 1,6 milhão.