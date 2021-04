Agente de V. Zanocelo não nega possível empréstimo e Verdão é avisado nesta 5ª feira; Inter entrou na disputa e Ferroviária está ciente

Danilo, PK e Menino dominaram o meio-campo do Palmeiras em 2020. A direção buscava um novo volante no mercado, já que Ramires e outros atletas da posição não estavam convencendo. O trio de garotos ganhou um voto de confiança de Luxa e se firmou entre os profissionais.









Outros jogadores da base também devem ganhar chances, como Pedro Bicalho, que já vem sendo observado. Sendo assim, a premiação dos torneios conquistados na última temporada deve ajudar na vinda de reforços pro ataque. O único jogador de meio contratado pelo Verdão foi Danilo Barbosa, que executa a função de armador.

Nesta última semana, um antigo alvo voltou à pauta. Vinicius Zanocelo, da Ferroviária. O ‘GE.com’ noticiou o interesse do Palmeiras no meia ainda no final do ano passado, quando o jovem de 20 anos estava na Ponte Preta, de Campinas. Seu nome foi novamente comentado por parte da torcida por conta da declaração de seu empresário.

Foto: Álvaro Júnior/Ponte Preta



Brunno Ramos, agente do meia, foi contatado pela ‘Revista Colorada’, portal que cobre o dia a dia do Internacional – que também estaria de olho em Vinicius. O representante deixou dois recados bem claros para quem está de olho em Zanocelo. A equipe que comprasse o atleta teria que utilizá-lo entre os profissionais.

Ele também não descartou que a Ferroviária empreste o jovem jogador para “valorizá-lo” no mercado de transferências. Zanocelo é convocado com frequência para a seleção sub-20 e deve pintar em algum time de elite do Brasil em breve.