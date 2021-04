Agente frustra Bracks e acordo por chegada de meia do Nacional no Inter é melado: “Não é o momento”; atleta segue no radar

Além de eventuais chegadas, Ramírez também será o responsável pela liberação dos atletas que não fazem parte dos planos da diretoria. Rodrigo Lindoso, por exemplo, entrou na mira do Vasco e ainda não definiu o seu futuro no Beira-Rio. O espanhol já deixou bem claro que gostaria de contratar um novo volante. A direção, aliás, já definiu seu novo alvo.









O jornalista Jorge Nicola, informou, há poucas semanas que o Colorado estaria muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista Santiago Cartagena, do Nacional, do Uruguai.

Grossi teria participado da indicação do jogador, assim como fez com o atacante Cuesta. O meia seria testado inicialmente na equipe sub-20, mas poderia subir para treinar entre os profissionais há qualquer momento. A reportagem da Revista Colorada entrou em contato com Germán Dominguez, representante do atleta, que surpreendeu e revelou que o negócio, por ora, melou.

Foto: Divulgação/Nacional



“Não há inconveniente. Chegamos em acordo com o jogador e o clube, que por conta da pandemia, ser um jogador muito jovem, de 18 anos, a cabeça necessita estar perto de sua família. Agora com a pandemia não é garantido que a família possa viajar”.

“Então, consideramos que não é o momento para um menino de 18 estar no exterior. As negociações seguirão, quem sabe, mais adiante”, finalizou Germán. Cartagena seguirá no grupo do Nacional, onde é tratado como uma das principais promessas do país. A busca de Ramírez por um novo volante deve ganhar novos capítulos e uma possível renovação de Lindoso não está descartada.