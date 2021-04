Agente põe lenha na fogueira e contrato de atacante do Kawasaki Frontale chega em Barcellos: “Ele ama o Inter”; renovação é prioridade

Abel Hernández acertou sua saída do Inter nesta última semana e encaminhou um novo contrato com o Fluminense. Sem o uruguaio, Ramírez agora terá 2 opções de peso no ataque: Yuri Alberto e Guerrero, que devem jogar juntos na sequência da temporada.









Já pensando num possível substituto caso um dos dois venha a se machucar, o nome de Leandro Damião voltou à tona no terreno de especulações.

O staff do artilheiro foi contatado pela reportagem dos colegas da Revista Colorada. Consultados sobre um possível retorno, os empresários de Damião deixaram bem claro que a prioridade seria uma eventual renovação no Japão. Leandro é o principal destaque do Kawasaki Frontale.

“Não (deve voltar ao Brasil). A prioridade é renovar lá”, afirmou Vinícius Prates.

Foto: Matt King/Getty Images



Damião já passou por Cruzeiro, Santos e Flamengo no Brasil, mas prioriza o Inter em seu retorno. Contratado em 2017, o atacante foi fundamental na campanha do Colorado na Série B. Em 229 partidas, o ‘Bigode Grosso’ marcou 108 gols e se tornou o décimo artilheiro da história do clube.