Agilidade e frieza: Yeison Guzmán tem Cruzeiro como primeira experiência internacional; Raposa venceu grande concorrência no mercado pelo meia

Na tarde da última quinta-feira (15), o Cruzeiro acertou a contratação do meia Yeison Guzmán, que defendeu por quatro temporadas o Envigado, da Colômbia. De acordo com a Rádio Itatiaia, o clube pagou 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,7 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. A contratação do colombiano foi bastante comemorada nos bastidores da Toca da Raposa, pois se trata de um grande joia.









Guzmán é um atleta de grande qualidade técnica, além de ser ágil com a bola, o que lhe proporciona bons recursos para sair de espaços curtos. Sua visão de jogo e habilidade de superar linhas defensivas com seus passes são sua principal virtude, seja uma bola mais curta, seja ela mais longa. O jogador também demonstra frieza quando ao pisar na área para finalizar, não se omitindo em marcar gols. Ao ter noção sobre tudo que o jovem profissional oferecia, a Raposa pediu a ajuda de funcionários para trazer o meio-campista para Belo Horizonte. A analise foi feita pela equipe de reportagem do Deus Me Dibre.

Outros times da Série A já fizeram consulta para contratar o jogador. Mas como é considerado jovem e terá apenas sua primeira experiência fora de seu país, o colombiano entende que disputar uma Série B por um dos maiores clubes do Brasil pode ajudar em sua adaptação. Vale lembrar que por ser muito novo e jogar em uma posição que não vem revelando novos profissionais no setor, o valor pago pelo time Celeste foi um grande negócio já que meio-campistas costumam ser negociados por valores mais altos.

Yeison Guzmán disputou pelo Envigado, da Colômbia, 120 jogos, indo às redes em 23 oportunidades. O colombiano também deu 20 assistências para o seus companheiros de time nesses quatro anos que atuou como profissional.