Agora chinês, Aloísio ‘Boi Bandido’ revela plano de voltar ao Brasil e três clubes favoritos para isso

Aos 32 anos, Aloísio “Boi Bandido”, como ficou conhecido em suas passagens por Chapecoense, Figueirense e São Paulo, quer voltar ao Brasil. O atacante revelou isso em entrevista ao site globoesporte.com.

Aloísio está desde 2016 no futebol chinês, mas já anunciou que não renovará seu contrato.

