‘Agora estou pensando é no Brasil’

Principal investidor do Atlético-MG, o empresário Rubens Menin fez uma leve provocação ao Cruzeiro na semana que as duas equipes se enfrentarão pelo Campeonato Mineiro, no primeiro clássico entre ambos na temporada 2021.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Menin deixou claro que, atualmente, o grande rival do Galo é o América-MG e relembrou o período que o Cruzeiro era uma espécie de ‘coadjuvante’ no futebol mineiro.

“No futebol mineiro, hoje, o América tem um time melhor que o do Cruzeiro. Quando eu era menino, o clássico das multidões era Atlético e América. Depois, o Cruzeiro tomou o lugar do América e ficou assim pelos últimos 60 anos.

Atualmente, o América tem um time muito organizado, os gestores são bons, a estrutura muito enxuta e boa. O maior rival do Atlético no futebol mineiro é o América”.

O clássico entre Cruzeiro e Atléitco-MG acontecem no próximo domingo (11). O Galo é líder do Campeonato Mineiro, enquanto a Raposa é a 4ª colocada. Mesmo com todo o peso do duelo entre os dois grandes times, para Rubens Menin, o Atlético-MG ocupa um outro patamar atualmente e tem outros rivais espalhados pelo Brasil.

“Agora eu estou pensando é no Brasil. Os times que nos venceram foram Flamengo, temos o São Paulo, o Grêmio, uma série de times que são desafios para nós. O Palmeiras também. Serão os times que disputaremos neste ano e precisamos tomar muito cuidado. São times muito fortes e bem armados”.