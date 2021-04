AGU abre matrículas para 110 Vagas. Salários de até R$8.3MIL

A AGU, Advocacia-Geral da União, abre matrículas, a partir desta quinta-feira (22), para seu Processo Seletivo Simplificado com 110 Vagas para Nível Médio e Superior. As inscrições vão até dia 28 de Abril. A seleção atende à MP 1.039/2021, que liberou novas parcelas do auxílio emergencial e autorizou também a AGU, de forma a poder contratar pessoal por tempo determinado para atuar em atividades relativas a apoio para triagem e tratamento de processos judiciais que tenham relação com o Auxílio Emergencial.

Objetivos do Processo Seletivo

De acordo com o Procurador-Geral da União, Vinícius Torquetti, “essa contratação temporária vai funcionar como suporte da PGU, aprimorando a atuação da União no contexto da judicialização em massa do auxílio emergencial. Além disso, vai permitir que haja uma maior celeridade na triagem e análise dos processos relativos à matéria por parte dessa equipe de apoio naquilo que não demande exame jurídico e também permitirá que os Advogados da União voltem a se concentrar em temas com maior complexidade e impacto financeiro”.

Inscrição Processo Seletivo AGU

Para concorrer é necessário preencher um formulário com os dados pessoais, cargo, titulação e a experiência profissional exigida. Os interessados devem acessar a plataforma da seleção, e preencher todas informações exigidas, e devem comprovar por meio do upload de documentos. A seleção será com base na avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado final da seleção será publicado no dia 8 de junho.

Assinatura de Contrato com a AGU

Os primeiros contratos devem ser assinado ainda no mês de junho de forma agilizar início do trabalho. São 4 cargos disponíveis, divididos em dois editais, que foram publicados na última sexta-feira (16) no Diário Oficial da União.

Vagas e Remuneração

As vagas para Nível Médio serão distribuídas nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. A carga horária é de 40 horas semanais. Já a remuneração para os cargos de nível médio será de R$ 1.700 e para o nível superior em qualquer área, R$ 3.800. A seleção reserva ainda 20% das vagas para candidatos que se autodeclararem negros e 10% para pessoas com deficiência.

Para Nível Superior serão cinco vagas para o cargo de Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente), que exige graduação em Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública ou qualquer área correlata. E mais 5 vagas, apenas na cidade de Brasília-DF, para o cargo de Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico) que tem como pré-requisito graduação em Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação ou qualquer área correlata.

Para ambos cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 8.300, a carga horária é de 40 horas semanais e são exigidos, no mínimo, três anos de experiência profissional na área de formação.

Prazo de Validade

O prazo de validade do processo seletivo é de 1 ano, prorrogável por igual período.

Veja Também: Oportunidades de Empregos Abertas em Todo Brasil