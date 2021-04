“Aguenta a urubuzada agora!”, posta Marcos após revés do Palmeiras contra o Flamengo

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Marcos costuma se manifestar nas redes sociais após as principais partidas da equipe. Depois da derrota contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, sofrida neste domingo, o ex-goleiro fez publicação em tom de brincadeira por meio de seu perfil no Instagram.

“Aguenta a urubuzada agora!”, escreveu Marcos em alusão ao mascote do Flamengo, com a imagem de um homem com a mão no rosto e ares de lamentação. No Estádio Mané Garrincha, o time rubro-negro garantiu a taça ao bater o Palmeiras nos pênaltis por 6 a 5 após placar de 2 a 2 no tempo normal.

Marcos e os palmeirenses não precisarão esperar muito tempo por uma nova final. Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, com a vantagem do empate, o time alviverde decide a Recopa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, novamente em Brasília.