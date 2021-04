Agüero define salário que quer ganhar e acirra disputa entre quatro gigantes; veja possíveis destinos

Com o fim da passagem de Kun Agüero pelo Manchester City marcada para o fim da temporada, vários clubes estão interessados em tentar convencer o argentino para um novo ciclo.

Um dos clubes que mais deseja a contratação do atacante de 32 anos é o Barcelona, que vê a aquisição sem custos como uma ótima oportunidade considerando a situação financeira delicada que o clube vive por conta da pandemia causada pela COVID-19. Porém, se os catalães quiserem realmente ter sucesso no negócio, terão que concordar com algumas exigências do jogador.

De acordo com o jornal “Gazzetta dello Sport“, Agüero pretende pedir pouco mais de 12 milhões de euros brutos (R$ 80 milhões) por temporada, um salário significativamente alto considerando sua idade e seu histórico recente de lesões. Os problemas físicos o fizeram perder muitos jogos nas últimas temporadas.

A Juventus atualmente é o principal concorrente, que pensa em Agüero em dois cenários: atuar ao lado de Cristiano Ronaldo ou até substituir o astro português, cujo custo-benefício tem sido questionado após mais uma temporada de resultados decepcionantes.

Por conta do alto valor, o Barcelona entende que será uma negociação longa e enxerga o jogador mais próximo de outros concorrentes que estão com as finanças mais estáveis. Além da Juventus, Chelsea e PSG também monitoram a situação do argentino.