Agüero pretende seguir na Inglaterra, e destino pode ser o Chelsea

Após a confirmação de que Sergio Agüero não permanecerá no Manchester City na próxima temporada, o nome do argentino começou a ser especulado em diversos times de várias partes do mundo. E o clube da vez, de acordo com a imprensa britânica, é o Chelsea.

Segundo informações do jornal “Daily Mail”, o camisa 10 pretende continuar jogando a Premier League e não tem a intenção de sair da Inglaterra. Neste cenário, o clube de Londres aparece como favorito para contratar o jogador, que já pode até assinar um pré-contrato.

Ainda de acordo com o portal, o Chelsea pretende contratar mais um atacante para disputar posição com o alemão Timo Werner. Contratado no início da temporada, o ex-jogador do RB Leipzig parece não ter se adaptado totalmente ao novo clube, pelo qual marcou dez gols e deu dez assistências em 39 partidas.