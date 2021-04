Agüero tem seu nome ligado a outro clube inglês após ser especulado no Chelsea

De saída do Manchester City após 10 anos, Sergio Agüero, pode recusar clubes que disputarão o título da Champions League para permanecer na Premier League.

De acordo com o jornal inglês “The Telegraph”, o argentino consideraria jogar na próxima temporada por Chelsea ou Tottenham.

