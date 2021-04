Aguinaldo Silva alfineta Amor de Mãe e entrega o que fez Império subir 5 pontos · .

Nesta segunda (12), Aguinaldo Silva fez uma live para compartilhar as histórias de bastidores da novela Império, que está de volta ao horário nobre. No bate-papo, o autor alfinetou Amor de Mãe e revelou que sua manobra de substituir Drica Moraes por Marjorie Estiano no meio do folhetim fez a audiência da trama subir cinco pontos naquele capítulo.

Sem citar a trama de Manuela Dias, o escritor afirmou que sempre colocou bom humor em diferentes núcleos de suas histórias para que a narrativa não ficasse muito pesada e triste para o telespectador.

“Até a Cora [Drica Moraes/Marjorie Estiano], que é uma personagem sinistra, diz coisas tão terríveis que fica engraçado. O tom da narrativa, por mais intenso que seja, sempre tem um escape para o humor. Escrever uma novela pesada, tensa e com pessoas muito perversas atrapalha as pessoas que já estão em casa”, explicou o novelista, referindo-se ao período da pandemia de Covid-19 e isolamento social.

Nos comentários da live, os seguidores lembraram da novela recém-terminada da Globo. “Amor de Mãe foi muito tensa, justamente numa época difícil”, comentou o perfil do usuário identificado como Severino. Silva não deu “nome aos bois”, mas reforçou que humor é essencial em telenovela.

Chama a Marjorie!

Na conversa com o produtor Virgílio Silva e o fotógrafo Francisco Patrício, convocados para fazerem perguntas ao autor, Silva também se lembrou de quando teve que encontrar uma solução rápida para o afastamento de Drica Moraes da trama. Em 2014, a atriz teve alguns problemas de saúde e se despediu da produção às pressas, desfalcando o elenco em um momento crucial. Sua personagem, Cora, era a vilã da história.

“Isso aí foi uma coisa absurda, porque me foi comunicado às dez da noite que a Drica foi afastada da novela por questões da saúde. Era uma quinta, as últimas cenas que foram gravadas [pela atriz] iam ao ar no sábado”, relembrou ele, relatando o desespero que sentiu ao se dar conta de que não tinha mais vilã em Império sem a intérprete da irmã de Eliane (Malu Galli).

Para manter a personagem com uma atriz que conhecia a essência da antagonista, Aguinaldo Silva pediu que Marjorie Estiano voltasse ao elenco. Ela interpretou a versão jovem da megera no começo da trama.

Ao contar a história, o autor relembrou que ligou para o diretor artístico de Império, Rogério Gomes, e lhe disse: “Chama a Marjorie!”. Assim, a frase virou uma piada interna entre a dupla e ganhou um sentido engraçado entre todos os parceiros desse trabalho.

Com medo de como a troca de atrizes poderia afetar aos telespectadores, Silva acompanhou a exibição da primeira cena de Marjorie de volta ao papel de Cora do lado do aparelho que mede audiência.

“Quando começa a cena da troca, e o comendador [Alexandre Nero] vê a Marjorie, a audiência começou a subir, subiu cinco pontos. Aquela loucura que eu tinha feito, deu certo. Tudo deu certo nessa novela, assim como Fina Estampa [2011, folhetim que também foi reprisado durante a pandemia]”, finalizou o novelista.

