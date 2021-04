Atualmente no Cerro Porteño, Mauro Boselli deixou o Corinthians ao final de 2020 por não chegar a um acordo pela renovação. Mesmo com a saída sacramentada meses antes do fim do vínculo, o argentino destacou a boa relação com os dirigentes corintianos.

Em entrevista ao site 90 min, o centroavante abriu o jogo sobre a relação que tinha com Duílio Monteiro Alves, ex-diretor de futebol e atual presidente do clube paulista.

“Não, pelo contrário. Pelo menos no meu caso, a relação com os dirigentes sempre foi excelente. O atual presidente do Corinthians (Duílio Monteiro Alves) era diretor de futebol e tínhamos um trato bem cordial”, começou por afirmar Boselli, antes de revelar que o Corinthians ainda o deve.

“Inclusive, faz pouco tempo que conversamos. O Corinthians ainda me deve um montão de dinheiro. Estamos vendo uma forma de saldar essa dívida. A relação é boa. O futebol é isso. As decisões são tomadas. Se quisessem renovar, pela situação que estava, acho que eu também não teria aceitado. No final, foi bom”.

Sobre o último ano que vestiu a camisa do Timão, Mauro Boselli lamentou a pandemia e as duas lesões, que o impediram de manter o bom nível apresentado no início da temporada.

“Antes da pandemia, tinha jogado 11 partidas, feito seis gols e dado três assistências. Aí vem a pandemia. Paramos três meses. Na volta, ganhamos o clássico contra o Palmeiras e, no segundo jogo, fraturo o rosto. Fico parado quase dois meses. Perdi terreno, a equipe oscilou”.

“Quando volto, sofro uma lesão no tornozelo que me deixa um mês e meio fora. Essas duas lesões me impediram de continuar o ano da forma que tinha começado”, finalizou.

Em dois anos vestindo a camisa alvinegra, Boselli entrou em campo 67 vezes e marcou 16 gols. Além disso, o argentino conquistou o Campeonato Paulista em 2019.