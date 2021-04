ainda não é possível realizar transferências via PIX

O Governo Federal já começou a fazer os pagamentos do novo Auxílio Emergencial. Como se sabe, os pagamentos estão acontecendo apenas na conta digital do Caixa Tem. E quem quiser fazer transferências usando o PIX, vai ter que esperar alguns dias.

De acordo com as informações da própria Caixa Econômica Federal, a liberação para transferir o dinheiro via PIX ainda vai demorar algumas semanas para todos os grupos. Eles afirmam que em média cada pessoa terá que esperar um mês para fazer isso.

Os informais que nasceram no mês de fevereiro, por exemplo, já puderam receber o dinheiro da primeira parcela nesta sexta-feira (9). Mas eles só poderão fazer essa transferência por PIX no próximo dia 6 de maio. Nesse caso portanto nós estamos falando de uma diferença de quase um mês.

A lógica é a mesma do calendário dos saques. Todos os informais devem seguir esse calendário. Assim que o Governo liberar os saques, ele também vai liberar a transferência via PIX. Mas cada caso é um caso. Quem nasceu em janeiro, por exemplo, tem um calendário diferente de quem nasceu em dezembro.

Então agora as pessoas só poderão usar esse dinheiro para fazer pagamentos básicos. Pagar aquela conta de luz e de água, por exemplo, pode ser uma boa opção para essas pessoas. Seja como for, não há como negar que essa regra deu muita polêmica nos últimos dias. Muita gente já queria sacar esse dinheiro agora.

Por que o Governo impôs essa regra?

Em entrevista recente, o Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, disse que essa regra existe para evitar o contato físico de pessoas. É que se o Governo deixasse os saques acontecerem agora, seria natural que as pessoas fossem todas para as agências para retirar o dinheiro.

Como esse calendário, a Caixa espera que as pessoas evitem ir aos pontos físicos de atendimento. É que eles entendem que o país está passando por uma pandemia que já matou mais de 340 mil pessoas desde que chegou por aqui. Por isso, eles querem evitar qualquer tipo de aglomeração.

Além disso, eles temem que o sistema da internet entre em colapso. Foi justamente por isso que eles decidiram fazer um calendário escalonando os meses tanto de recebimento como de saques também. É uma maneira de evitar que todo mundo vá fazer a mesma coisa no mesmo horário.

Abaixo você confere o calendário de saques, que é o mesmo da liberação das transferências via PIX:

Filas pelo Auxílio

Mas se a intenção da Caixa foi mesmo acabar com as filas em agências da Caixa, dá para dizer que o plano não deu muito certo. Pelo menos nos primeiros dias da liberação do Auxílio, foi possível perceber muitas filas em várias agências da Caixa Econômica ao redor do Brasil.

Imagens que circulam pela internet mostram grandes filas em várias cidades de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco. Isso só para ficar em quatro exemplos. Em Fortaleza, no Ceará, as pessoas chegaram a dormir a noite inteira na frente das agências para guardar lugar na fila para o dia seguinte.

Seja para saber informações sobre o PIX ou não, a principal dica da Caixa neste momento é evitar ir para as agências. De acordo com o Presidente do banco, a melhor maneira para resolver um problema é mesmo apelando para os canais oficiais do Governo Federal e da própria Caixa na internet.