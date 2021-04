Ainda sonhado com uma vaga na semifinal, Klopp se preocupa com ataque do Real Madrid e rasga elogios a Vinicius Júnior: “Impressionado”

O Liverpool foi surpreendido no estádio Alfredo di Stéfano no última terça-feira (6), ao perder por 3 a 1 para o Real Madrid, em partida válida pela etapa de ida das quartas de final da Champions League. O destaque do jogo foi o brasileiro Vinicius Júnior, que marcou dois gols no duelo. O jovem atacante ex-Flamengo impressionou Jurgen Klopp, treinador dos Reds, que *em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (13), elogiou o profissional.









“Fiquei impressionado, mas não surpreendido. Todo mundo sabe porque o Real Madrid o contratou. Planos especiais para pará-lo? No primeiro gol eu não tinha. Mas temos que impedir que a bola chegue até ele, isso está claro”, declarou o experiente treinador do Liverpool, que já foi campeão do torneio com a equipe em 2019, vencendo o Flamengo na final do Mundial de Clubes.

Para avançar à semifinal, o Liverpool terá que aproveitar o fator campo e vencer no mínimo por 2 gols de diferença. Caso o embate final entre as equipes termine 3 a 1 para os ingleses, as equipes terão que ficar pelo menos mais 30 minutos em campo para disputar uma prorrogação. Caso o resultado persista, a vaga será definida nos pênaltis; qualquer empate ou vitória dos espanhóis elimina de forma inédita o time inglês. Embora a situação esteja complicada, Klopp acredita em uma reviravolta.

Vinicius Júnior foi elogiado por Lopp. Foto: Getty Images



“Temos que defender bem. Eles têm muita qualidade, basta rever o primeiro gol que fizeram, com o passe do Toni Kroos. Que qualidade! Mas não vamos inventar nada, vamos usar as ferramentas normais do futebol. parece que estamos eliminados. Vamos tentar de tudo, colocar tudo em jogo“, completou.