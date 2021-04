Airton expõe chance de voltar ao Botafogo e manda recado: “Estão analisando”

Não é segredo para ninguém que o Botafogo está em busca de reforços no mercado. Eliminado do Campeonato Carioca de forma precoce, fez a diretoria priorizar novas contratações e nomes estão sendo analisados. A ideia é ter um elenco mais qualificado visando o começo do Campeonato Brasileiro da Série B e um velho conhecido pode retornar ao clube.









Airton, volante que teve uma recente passagem pelo Glorioso, confirmou que foi sugerido para os dirigentes botafoguenses e isso vem repercutindo bastante. Por meio do seu Instagram oficial, o jogador revelou ao torcedor sobre a possibilidade: “Boa tarde parceiro, meu nome foi levado até a diretoria e estão analisando”, disse.

A possível contratação do atleta divide os torcedores do Fogão. Muitos gostariam de vê-lo novamente em General Severiano por sua qualidade técnica e personalidade dentro de campo. Por outro lado, outros discordam e argumentam que ele tem um histórico grandes de lesões e não é um reforço confiável.

Com 31 anos, Airton está atuando no Erbil Sports Club, do Iraque. No Brasil, além do Botafogo, ele já atuou no Internacional e no Flamengo. Quando vestiu pela primeira vez a camisa do Bota, se declarou torcedor de infância e disse que estava realizando um sonho de criança.

Oficialmente, a diretoria não fala nada sobre o possível retorno de Airton. O jogador sempre deixou as portas abertas para retornar ao clube carioca e dessa vez não tem sido diferente. Por enquanto, ainda não há negociação entre as partes.