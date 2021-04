Ajax avalia proposta por pupilo de Holan no Santos avaliado em R$ 468 milhões

Não é segredo para ninguém que o Santos precisa gerar receita nessa temporada para não voltar a atrasar salário dos jogadores e de outros funcionários. O presidente Andrés Rueda já conseguiu fechar alguns patrocínios, mas o clube precisa ‘fazer dinheiro’ em outros setores e o lado mais fácil para conseguir isso é vendas de jogadores, principalmente de jovens para os clubes europeus.









No mês passado, existiram diversas informações dando fala que Real Madrid e Liverpool estão interessados no atacante Ângelo e propostas seriam feitas. Até o momento, nada chegou ao conhecimento santista e os cartolas estão abertos para ouvir ofertas de possíveis interessados.

Desta vez, a novidade é que o Ajax-HOL está de olho em Kaiky, zagueiro do Alvinegro Praiano. O jogador tem apenas 17 anos, mas já é considerado uma das maiores promessas do Santos na Vila Belmiro. Os holandeses monitoram a situação do garoto e dependendo do seu desenvolvimento, uma proposta oficial será formalizada.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Flickr Oficial Santos FC/Divulgação



A multa contratual do defensor gira em torno de 70 milhões de euros (R$ 468,3 milhões na cotação atual). Apesar de novo, a promessa já chama atenção pela personalidade e confiança dentro de campo. Já nessa temporada, disputou quatro partidas, todas como titular e foi muito bem, ganhando prestígio com Ariel Holan.

Kaiky, assim como a maioria dos jovens jogadores do Brasil, tem um sonho de atuar no futebol europeu, mas prefere focar nesse momento no Peixão e deixa seu futuro nas mãos dos empresários e do próprio clube paulista.