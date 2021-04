Ajax e Mônaco puxam fila e Sport pede R$ 13,5 milhões para vender Gustavo no meio do ano; interesse no meia agita clube nesta 3ª

Os bastidores do Sport seguem quentes após a reeleição de Milton Bivar. No início de seu segundo mandato, o presidente procura fechar rapidamente com um novo treinador e anunciar mais reforços para o time visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso em meio à crise financeira que assola o clube, agravada ainda mais com a pandemia de Covid.









Sem receitas de bilheteria por causa do surto da doença no Brasil, o Sport pode se valer da venda de vários de seus prodígios. A notícia que agitou a Ilha do Retiro nesta terça-feira (13) foi o interesse de gigantes do futebol europeu como Mônaco (FRA), Ajax (HOL) e Sporting (POR) no meia Gustavo, de apenas 18 anos.

De acordo com o portal Goal, há também clubes da Major League Soccer (MLS), nos EUA, monitorando a situação do jogador, revelado nas categorias de base do Leão e que fez parte recentemente da Seleção Brasileira Olímpica comandada por André Jardine.

Gustavo desperta interesse de Mônaco, Sporting e Ajax na Europa (Foto: Rafael Vieira/AGIF)



Gustavo fez sua estreia pelo profissional do Sport no último Brasileirão e, desde então, foram 15 partidas. De acordo com a reportagem de Nizaar Kinsella, o Rubro-Negro pede 2 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões na cotação atual) para liberar o jogador. Ainda segundo as informações apuradas, Ajax e Monaco estão em negociações avançadas e o negócio pode ser sacramentado nessas próximas semanas.

O meia tem contrato com o Leão até o final de 2025 e uma multa rescisória considerada alta para os padrões brasileiros. A tendência é que os times europeus queiram levar Gustavo imediatamente na abertura da janela internacional no Velho Continente, programada para junho. Oficialmente a direção do Sport nega qualquer proposta pelo garoto rubro-negro. “Somente pela imprensa estamos sabendo”, informou o novo executivo de futebol Nei Pandolfo.