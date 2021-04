Ajax fará homenagem a Bob Marley pelos 40 anos da morte do Rei do Reggae em novo uniforme

Em sua nova terceira camisa para a temporada 2021/2022, o Ajax vai homenagear Bob Marley. O uniforme deve ser lançado no dia 11 de maio, data em que serão completados 40 anos da morte do ícone do reggae.

A nova camisa será predominantemente preta, mas com as cores verde, amarelo e vermelho na gola, que fazem referência ao movimento rastafari.

Desde 2008, a torcida do Ajax adota o sucesso o cantor jamaicano ”Three little birds” como um dos cânticos na Arena Amsterdã.

A parte interna nova vestimenta terá, inclusive, os três ”X” característicos da cidade de Amsterdã acompanhados das três silhuetas de passarinhos, que fazem alusão a canção.

O Ajax é líder do Campeonato Holandês, com 76 pontos, 12 na frente do PSV, segundo colocado.

O maior da Holanda agora enfrenta o Emmen, neste domingo (2), pela 31ª rodada da competição.