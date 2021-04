Ajax homenageia Bob Marley em nova terceira camisa

O Ajax homenageia os 40 anos da morte de Bob Marley em sua nova terceira camisa para a temporada 2021/2022. O uniforme será predominantemente preto, mas com as cores verde, amarelo e vermelho do movimento Rastafari na gola.

A torcida do maior clube holandês adotou a música “Three little birds”, do cantor jamaicano, como um dos cânticos entoados nos estádios em 2008. A canção foi gravada pelo ícone do reggae na década de 1970, mas é sucesso até os dias atuais.

Por conta da canção, a camisa também terá a presença de três aves na parte interna, além das três letras X, que pertencem à bandeira da cidade de Amsterdam. O anúncio oficial não foi feito pelo clube, mas o fardamento promete fazer tanto sucesso quanto Bob Marley.