Ajax sai na frente, mas perde pênalti, vê goleiro falhar bizarramente e ex-Flu dá a vitória à Roma com golaço

No primeiro duelo das quartas de final da Europa League, na Johan Cruyff Arena, a Roma venceu o Ajax fora de casa por 2 a 1 nesta quinta-feira com um golaço do brasileiro Ibãnez.

Os holandeses abriram o placar com Klaasen, aproveitando um vacilo da zaga italiana, aos 39 minutos do primeiro tempo.

O Ajax teve a oportunidade de ampliar logo aos 8 minutos do segundo, de pênalti, mas Tadic bateu mal e Pau Lopez defendeu a cobrança.

Com isso, a Roma aproveitou a oportunidade e empatou aos 12 minutos da etapa final, com Pellegrini, em cobrança de falta.

O gol, porém, contou com uma imensa contribuição do goleiro do Ajax, Scherpen. O jovem de 21 anos tem jogado porque o goleiro titular, Onana, está cumprindo suspensão por doping.

Aos 42 minutos do segundo tempo, o zagueiro brasileiro Ibañez, ex-Fluminense, fez um golaço com um chute de dentro da área para dar a vitória aos romanistas.

A partida de volta das quartas de final da Europa League acontece na próxima quinta-feira, no Stadio Olimpico de Roma. Um empate sem gols dá a vaga na semi aos italianos.

Ajax 1 x 2 Roma

GOLS: Klaasen (AJA); Pellegrini e Ibañez (ROM)

AJAX: Scherpen; Rensch (Klaiber), Timber, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaasen, Alvarez; Antony (Idrissi), David Neres (Brobbey) e Tadic Técnico: Erik Ten Hag

ROMA: Pau Lopez; Cristante, Ibanez, Mancini; Peres, Veretout (Villar), Diawara, Spinazzola (Calafiore), Pedro, Pellegrini e Dzeko (Mayoral) Técnico: Paulo Fonseca

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, por suas ligas.

Domingo, 11/04, 13h*, Roma x Bologna

Domingo, 11/04, 11h45*, RKC x Ajax

*horário de Brasília